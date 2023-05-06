قيطون: “لن أنسى المصاعب التي عشتها ولا أنوي التوقف هنا”

رفض الدولي الجزائري، كيفن فان دان خيركوف قيطون، الحديث عن مستقبله، وهو الذي يتواجد محل أطماع العديد من الأندية، الراغبة في خطفه من نادي باستيا الناشط في الليغ2 الفرنسية.

وأعد موقع “كورس ماتان” الفرنسي، تقريرا مصغرا عن قيطون، قال فيه إن الأخير، جاء من نادي مجهول في لوكسمبورغ (إف91 دوديلانغ) ليتحول إلى لاعب مهم في باستيا، قبل استدعاءه لتمثيل المنتخب الجزائري.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن المستويات الكبيرة. التي يقدمها قيتون، في الدرجة الثانية الفرنسي، جعلته محل أطماع العديد من الأندية. وهو الذي ارتبط اسمه بنادي لانس الناشط في الليغ1.

ونشر موقع “كورس ماتان” تصريحا مقتضبا للدولي الجزائري، بخصوص طموحاته، ومستقبله قال فيه: “لا أضع لنفسي أي حدود، ما زلت آمل أن أفعل المزيد.. ما زلت أطالب نفسي. لا أنوي التوقف عند هذا الحد ولن أنسى المصاعب التي مررت بها”.

كما أوضح مدافع الخضر. بأنه لم يسر في نهج احترافي، طيلة مسيرته الكروية. إلا أنه سيظل هادئا ومستقيما، وختم: “ليس لأنني لاعب دولي مع الجزائر، سأكون لاعبا آخرا.”