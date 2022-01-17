طقس مستقر.. وأجواء باردة مع تشكّل الجليد على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية للوطن مستقرة وصافية بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة. كما ستكون الأجواء باردة طيلة اليوم.

وحسب نفس التوقعات فإن الأجواء على المناطق الشمالية ستكون مغشاة في الصبيحة بالسحب السفلى المرفوقة بضباب محلي يميز المناطق الساحلية والداخلية خلال الصبيحة. لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب. كما ستكون الأجواء باردة جدا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس الأمر الذي يؤدي إلى تشكل الجليد خلال الصبيحة.

بينما الأجواء على المناطق الجنوبية، ستكون صافية على العموم. في حين تتوقع مصالح الأرصاد الجوية سحب كثيفة على منطقة الواحات وكذا الصحراء الشرقية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المتوقعة فستتراوح مابين 11 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 07 إلى 15 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 10 إلى 25 درجة على المناطق الجنوبية.