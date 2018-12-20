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طمار: توفير المساحات الخضراء بالأحياء السكنية أمر ضروري

الوطني
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طمار: توفير المساحات الخضراء بالأحياء السكنية أمر ضروري
بقلم نادية بن طاهر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الخميس، على ضرورة توفير المساحات الخضراء بالمواقع التي تنجز  بها السكنات الجديدة .

وأضاف طمار، في اليوم الثاني من زيارته لولاية جيجل، على ضرورة استكمال أشغال إنجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار”عدل”.

 وذلك قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة المقبلة 2019.

ودعى في هذا السياق إلى أهمية الاهتمام بالبيئة عبر التجمعات السكنية، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة.

 خاصة في أوساط الأطفال، وذلك بإشراكهم  في عمليات التشجير التي تنظم بهذه الأحياء.


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