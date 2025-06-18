طهران تحتج على تصريحات ترامب باستدعاء ممثل المصالح الأمريكية لديها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرين السويسري والألماني لديها احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار الألماني فريديريش ميرتس.

وجاء استدعاء السفيرة السويسرية بصفتها ممثلة للمصالح الأمريكية في طهران، ولتبليغ رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة.

كما استدعت طهران السفير الألماني لتبليغ الاحتجاج على تصريحات المستشار الألماني الأخيرة حول العدوان على إيران.