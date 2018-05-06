طوفان 2018..تكشف المستوى العالي للقدرات القتالية للجيش

ذكر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن المناورات العسكرية “طوفان 2018” تعتبر بمتابة الاختبار الحقيقي لمستوى القدرات القتالية لقوام المعركة لدينا.

وأوضح الفريق أحمد قايد صالح، خلال إشرافه على التمرين البري-البحري إبرار “طوفان 2018” بالواجهة البحرية الغربية في وهران.

أن هذا التمرين المشترك بين القوات البرية والقوات البحرية أظهر مدى تكيف أفراد الجيش مع المهام الموكلة إليهم.

ونوها قايد صالح إلى أنه حرص شخصيا على حضور هذا التمرين الأول من نوعه بهذا الحجم.

لأنه فرصة للتأكيد على القدرات القتالية التي وصلت إليها كافة الوحدات المشاركة.

وإصراراهم على تحقيق كافة الاهداف المسطرة.