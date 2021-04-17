طوكيو تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا وتهدد الأولمبياد الصيفية

قالت السلطات الصحية في طوكيو، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا فيها ارتفع إلى 759، وهو الأكبر منذ جانفي الماضي.

ومددت الحكومة اليابانية إجراءات طوارئ سارية إلى عشر مناطق أمس الجمعة بعد أن انتشرت موجة رابعة من الجائحة.

و هذا ما ألقى بمزيد من الشك في إمكانية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في غضون أقل من 100 يوم، وهي المدة المتبقية لافتتاح دورة طوكيو.

وكانت السلطات قد أعلنت في السابق أنها سترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا في طوكيو للسماح باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانتشار السريع لسلالة من فيروس كورونا أسرع عدوى، قبل الألعاب الأولمبية الصيفية، المقرر انطلاقها في 23 جويلية المقبل في العاصمة طوكيو.