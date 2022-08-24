الرقم السري :

138281

طيب خلوق يطمح للإرتقاء الروحي

بمن هو على قدر كبير من الرفعة والطيبة نستهل ركننا هذا بإعلان لرجل طيب نبل أخلاقه هي عملته في التعامل مع كل المحيطين به، رجل لا يبتغي سوى الإرتقاء الروحي إلى جانب إنسانة كيّسة فطنة تبثّ في قلبه السكينة بعد الطلاق الذي عاش تفاصيله بكثير من الحسرة. صاحب إعلاننا هذا في الـ 43 من عمره، يمارس التجارة وأوضاعه المادية ميسورة والحمد الله. صحيح أن الطلاق عصف بحياته، إلا أن هذا لم يلغي إرادته في أن يرسو على برّ الأمان.

تواصل معنا والأمل يحذوه لأن نكون نحن السبب في ظفره بفتاة الأحلام، فتاة يريدها من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز36سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون ماكثة في البيت حتى تحيا في كنفه معززة مكرمة يرعاها ويكفلها.

الرقم السري :

138282

طيب معطاء يعد أنه سيجعلك في خانة السعداء

على غرار إعلاننا الأول، خاطبنا عاصمي أخر إلتمس كبير الفرج في منبرنا الأغرّ. الذي تمكن طيلة سنوات من بسط أواصر الفرح والفرج في نفوس الراغبين في الحلال، هو في ال49 من عمره. كتب عليه الطلاق وله أولاد في رعاية الزوجة. موظف مستقر ولديه سكن خاص وهو يحيا على قيد أمل اللقاء بإنسانة تغمره حنوا ودنوا. وإيمانه زادنا يقينا من حسن نيته وقلبه الصادق.

يتوسّم صاحب إعلاننا هذا من قارئات جريدتنا وتحديدا ركننا آدم وحواء. إنسانة تتبنى نفس المبدأ الذي يربو إليه وأن تكون مقتنعة بالستر وبناء أسرة، شرطه أن تكون من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتعدى45سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ذات أخلاق وهمّة عالية. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

138283

أعزب حنون سيكون لأبنائك الصدر الحنون

بروح التمني والطيبة والتأمل في غد أفضل وأجمل، خاطبنا عاصمي إلتمسنا فيه أنه ذو قلب طيب ومعطاء. وإلا فكيف له وهو الأعزب أن يمنح قلبه لمن سبق لها الزواج ولها أولاد. صاحب آخر محطة لنا في هذا الركن أعزب في ال48من عمره، يحيا بمعية والديه وإخوته، وهو موظف مستقر.

يريد صاحب أخر محطة في منبرنا هذا أن يبني بالحلال حياته مع إنسانة طيبة خلوقة. شرطه أن تكون أرملة بأولادها يسعد أن يكون لها ولهم العوض الجميل، وأن يكون لهم الصدر الحنون. شرطه أن تكون من ستصبح على ذمته من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز43سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. فقط ما يهمه أن تسعد إلى جانبه وتهنأ برفقته ما بقي لهما من العمر.

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