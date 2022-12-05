طيب ومتخلق يرجو من المولى الاستقرار إلى جانب امرأة محترمة

الرقم السري :

136985

عاصمي يرغب في الاستقرار تحت سقف الحلال

نستهل عروضنا في هذا الركن بشاب من العاصمة يبلغ من العمر 39 سنة، موظف مستقر، طيب ومتخلق. استأمننا على طلبه، وكل رجائه من المولى الاستقرار من جديد إلى جانب امرأة محترمة ودودة، صادقة وذات همة عالية. مرّ بتجربة لم تكن طويلة للأسف، مطلق بدون أولاد. ولديه سكن خاص يحيا تحت سقفه رفقة والدته التي يرى أن طاعتها من طاعة الله.

إذن وعلى سنة ورسوله، وإلى عالم أفضل وأيام أنقى يريد هذا العاصمي أن يرتقي مع إنسانة صادقة طيبة. شابة تكون من العاصمة وضواحيها، يفضلها عالمة ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت، سنها لا يتعدى 33 سنة. يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136986

سيحقق لك المطلوب ويهديك قلبه وحبه

طلب ثاني لرجل من ولاية تيبازة، اتصل وكل أمله أن يكون له نصيب معنا عبر صفحة ادم وحواء. أعزب لمك يسبق لها الزواج، مضى من عمره 47 عام، مسير لمؤسسة خاصة يديرها بكل كياسة واحترافية. لديه سكن خاص، يعي مسؤولية الرجل تجاه المرأة. ويعي أن الزواج السعيد مبني على احترام الزوج لزوجته وحبه لها. يتمنى أن يجمعه القدر بامرأة حنونة، مثقفة. صاحبة أخلاق عالية، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. حبذّا لو كانت عاصمية أو من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتعدى 38 سنة، يفضلها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد.

الرقم السري :

136987

رجل أصيل يعدك بحياة رائعة وهنية

إلى العاصمة مرة أخرى، نقدم لكم طلبا لرجل يريد التعدد على سنة الله ورسوله. شهم يعي ما يريده ويتمناه من زوجة تكون في حياته الثانية تحيا إلى جانبه معززة مكرمة. يصونها ويحفظها ويحبها، صاحب الطلب يبلغ من العمر 42 سنة، له بيت مستقل. ويعمل كموزع للبضائع على متن شاحنته الخاصة.

يبحث عن امرأة متفهمة، سنها ما بين 28 و40 سنة، يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها. مستعجل على أمره، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة أو عازبة.

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