طيران الإمارات.. أول ناقلة تخضع المسافرين لفحوصات “كوفيد 19” ميدانيا

قامت شركة الطيران الإماراتي، صبيحة اليوم الأربعاء، بإجراء فحوصات فيروس كورونا على جميع المسافرين على الرحلة المتجهة إلى تونس قبل إقلاع الطائرة من دبي.

وأفادت الشركة، عبر موقعها الرسمي، أن العملية كانت بالتنسيق والتعاون مع هيئة الصحة بدبي، بإتخاذ خطوات إضافية في الإجراءات الوقائية.

لتكون بذلك شركة الطيران الاماراتية أول ناقلة تخضع المسافرين لفحص “كوفيد- 19” ميدانيا وبشكل سريع.

وأفادت الشركة أن الفحوصات اجريت بدبي بسلاسة تامة في منطقة إنهاء إجراءات سفر المجموعات بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي، ووفرت النتائج خلال 10 دقائق.

وبهذا الإنجاز تقدم الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، بالشكر إلى هيئة الصحة بدبي، وكذلك إلى مطارات دبي ومختلف الجهات الحكومية على مبادراتها الخلاقة وحلولها المبتكرة.

وقال “أجريت هذه الفحوصات بمنتهى السرعة والسلاسة والدقة، وما كان ذلك ليتم لولا تعاون مختلف الجهات. نحن نخطط حالياً لتطوير إمكانياتنا وتطبيق الإجراءات على رحلات أخرى، ما يتيح لنا إجراء فحوصات ميدانية والتأكد فوراً من سلامة المسافرين إلى دول تطلب شهادة خلو من كوفيد-19. وكما نؤكد مراراً وتكراراً، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل قمة أولوياتنا على الدوام”.