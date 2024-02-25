عائلة تدخل المستشفى بسبب مبيد حشري ضد البق

تم نقل أربعة أشخاص من سكان منطقة كابسوليري – شخصان بالغان وطفلان – في بانيوليه (سين سان دوني). إلى المستشفى خلال ليلة الجمعة إلى السبت.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن دخول الأب إلى المستشفى نتج عن استخدامه لمبيد حشري سنايبر. وهو مبيد حشري ضد بق الفراش محظور في فرنسا منذ عام 2013.

واتصل الأب برجال الإطفاء حوالي الساعة 11 مساء يوم الجمعة. وقد ظهرت عليه أعراض التسمم هو وزوجته الحامل في الشهر السابع. وكذلك طفليهما الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات. ثم تم نقل العائلة إلى مستشفى أندريه غريغوار في مونتروي.

ومن المقرر أن تعود الأسرة إلى مكان إقامتها في نهاية هذا الأسبوع. في حين أشار مجلس مدينة باجنوليت إلى أنه لم يكن هناك أي طلب لإعادة الإسكان.

في ديسمبر الماضي، حذرت الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية (ANSES) بالفعل من هذا المنتج. الذي تسبب في 206 حالة تسمم بين جانفي 2018 وجوان 2023.

ويحتوي المنتج على وجه الخصوص على مادة ديكلوروفوس، وهي مادة تصنف على أنها قاتلة. عن طريق الاستنشاق وسامة عن طريق ملامسة الجلد أو البلع.