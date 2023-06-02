عبدلي يبصم على رقم مميّز في تاريخ أنجي

بصم الوافد الجديد على تشكيلة المنتخب الوطني، حيماد عبدلي، على رقم مميّز في تاريخ ناديه أنجي الفرنسي، الذي سقط رسميا إلى الليغ2 الفرنسية.

وكشف حساب “الليغ1” على فيسبوك، اليوم الجمعة، بأن عبدلي، ساهم بهدف في كل مباراة خلال آخر 4 جولات لناديه في الدوري الفرنسي.

وأوضح ذات المصدر، بأن صاحب الـ 23 ربيعا. الذي استدعي لأول مرة إلى الخضر، بمناسبة التربص المقرر شهر جوان الجاري، سجل هدفان وصنع مثلهما في آخر 4 لقاءات.

مشيرا إلى أن هذا الانجاز لم يسبق وأن حققه أي لاعب آخر في أنجي في هذا القرن.

يذكر أن عبدلي، بصم على تمريرتين حاسمتين أمام كل من موناكو ومارسيليا في الجولتين الـ 34 والـ 35 على التوالي. قبل أن يسجل هدفين في مرمى ريمس وتروا، ضمن الجولتين الـ 36 والـ 37 من الليغ1.