عبد اللاوي:”طبقنا تعليمات المدرب..وسنواصل التحضير للشان بشكل جيد”

تحدث قائد المنتخب المحلي عن ظروف تربص المنتخب بالإمارات تحسبا لكأس إفريقيا للمحللين 2023 التي تحتضنها الجزائر.

وصرح عبد اللاوي لقناة الفاف عبر اليوتوب، بعد الفوز ضد المنتخب السوري:”كانت مباراة صعبة ضد المنتخب السوري الأول”.

وأضاف عبد اللاوي:”الخضم خلق لنا صعوبات، والحمد لله طبقنا تعاليم المدرب ونجحنا في الفوز، تتبقى لنا مبارتين للتحضير للشان”.

وتابع مدافع الخضر:”التربص بالإمارات يمر في ظروف جيدة على كل المقاييس، ويتبقى لنا كلاعبين التركيز داخل الملعب”.