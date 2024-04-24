عثامنية: أكثر من 12 مليار دج تمويلات البنك الوطني الجزائري

فاقت قيمة تمويلات البنك الوطني الجزائري، بصيغة الصيرفة الإسلامية، 12 مليار دج. فيما بلغت قيمة الودائع 35 مليار دج، إلى غاية نهاية 2023.

وقالت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك، أمينة عثامنية، على هامش مراسم إفتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة. أنه تم تسجيل هذه المبالغ عبر مختلف منتجات الصيرفة الإسلامية للبنك، منذ إطلاقها في 4 أوت 2020.

ويقترح البنك العمومي من خلال الصيرفة الإسلامية 15 منتجا ماليا موجه للأفراد والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين. على غرار منتجات تمويلية تتعلق بالمرابحة العقارية، المرابحة تجهيزات، المرابحة سيارات، المرابحة إستثمار والمرابحة إستغلال. بالإضافة كذلك إلى خدمات الإيجارة ومنتجات إدخارية وقرض السبيل لتمويل الحج والعمرة.

وأوضحت عثامنية، أن المنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة شجع البنك على الاستثمار في فتح وكالات مخصصة حصريا لهذا النشاط. مبرزة أنه، زيادة على افتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة. يعتزم البنك توسيع شبكته بفتح 6 وكالات جديدة خلال السنة الجارية.

من جهته، أوضح المدير العام بالنيابة للبنك، دين بن عبدي، أن البنك قد سطر، في إطار مخططه الاستراتيجي 2024/2028. برنامجا لتوسيع شبكته من الوكالات، حيث يعتزم فتح قرابة 35 وكالة كلاسيكية عبر مختلف ولايات الوطن، فضلا على زيادة عروضه ومنتجاته البنكية.