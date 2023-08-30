عدلي يتلقى أخبارا سارة

تلقى الفرانكو جزائري، ولاعب نادي أسي ميلان، ياسين عدلي، أخبارا سارة بخصوص مستقبله الكروي.

وكانت إدارة نادي ميلان، ترغب بشدة في التخلص، من لاعب بوردو الفرنسي السابق، بسبب خروجه من مخططات المدرب ستيفانو بيولي، واكتفاءه بالمشاركة في 140 دقيقة فقط الموسم الماضي.

غير أن الأمور تغيرت في الفترة الماضية، حسبما أكده موقع “ميلان ريبورتس” نقلا عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت.

وكشف المصدر ذاته، بأن عدلي باق في ميلان، بقرار من المدرب بيولي، مبرزا بأن صاحب الـ 23 ربيعا، سيكون بديلا للبوسني رادي كرونيتش.