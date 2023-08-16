ميلان يتجّه للاحتفاظ بياسين عدلي

تتجّه إدارة نادي أسي ميلان الإيطالي، نحو الاحتفاظ بلاعبها الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، تحسبا للموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وكشف موقع “ميلان روبورتس” المهتم بأخبار الروسونيري. اليوم الأربعاء، بأن اسم عدلي، لا يزال إلى حد كتابة هذه الأسطر، ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع.

كما نقل ذات المصدر عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن عدلي، يمكنه الرحيل في القريب العاجل.

غير أن الموقع المقرب من النادي اللومباردي، رشّح عدلي للاستمرار في الفريق. ليكون بديلا للاعب البوسني، رادي كرونيتش.

موضّحا وجود محادثات مع مسؤولي نادي أجاكس الهولندي، الذين يرغبون في ضم عدلي، إلا أنه ميلان لا يمانع بقاءه ليكون بديلا للدولي البوسني.