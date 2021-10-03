عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري لدول أوبك+

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين، في اعمال الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، سيخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، التطورات الأخيرة التي لوحظت على المشهد النفطي الدولي والإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم التوازن واستقرار سوق النفط.

كما سيشارك الوزير، في نفس اليوم، في أعمال الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي سيتعين عليها تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أوت 2021.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من: الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك. وهي روسيا وكازاخستان.

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