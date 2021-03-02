عرقاب يشدد على ضرورة ربط القطاع الفلاحي بمزيج من الطاقات التقليدية.. المتجددة والجديدة

ترأس اليوم الإثنين وزير الطاقة محمد عرقاب إجتماع للاطارات المركزية بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز.

وشارك في الإجتماع الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز شاهر بولخراص ورؤساء مختلف المؤسسات و الفروع التابعة للمجمع.

واستمع الوزير حيث للشروحات المتعلقة بمايلي :

_ الحصيلة العامة للمجمع

_ آفاق و تحديات المجمع.

_برنامج استثمار المجمع على المدى القصير و المتوسط.

_الاستراتيجية العامة للمجمع و دور المؤسسة في إنجاح و تفعيل عملية الانتقال الطاقوي في الجزائر.

_ رؤية المجمع الدولية و تواجدها خارج الوطن و بالأخص الإقليمية منها.

_ تطوير المزيج الطاقوي في الجزائر بدعم الطاقات المتجددة و الجديدة.

و في النهاية بعد استماع الوزير لمختلف الشروحات قام بإعطاء عديد التوجيهات منها العمل على توفير خدمة ذو جودة للمواطن.

كما شدد على ضرورة ربط القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة بالإضافة إلى ربط المستثمرين الصناعيين بمزيج من الطاقات أكانت التقليدية او المتجددة والجديدة كونها تمثل العصب الحقيقي للانطلاقة الاقتصادية.

وشدد في نفس الوقت أيضا على ضرورة عمل المجمع في خلق مزيج طاقوي متنوع يسمح بالتامين الامثل للطاقة في المستقبل و الذي سيبعث بميدان جديد في البلد خلاق للثروة و الطاقة و لمناصب العمل في نفس الوقت.

وشدد انه على المجمع ان يكون ضامنا حقيقيا و فعالا و مستمرا للخدمة العمومية و بالجودة المطلوبة.

وحيا في الأخير الجهود المبذولة من طرف عمال و اطارات سونالغاز في الفترة الوبائية الصعبة من كوفيد 19 و التي اثبت فيها المجمع على قدرته الكبيرة في العمل و تأمين الطاقة للأمة و ضمانها حتى في أصعب الفترات.