عصابة تحاول اقتحام المحكمة لتحرير موقوف في عنابة!

أفرادها قاموا بالاعتداء على الشرطة بالشماريخ بعد قرار المحكمة إيداع صديقهم الحبس المؤقت

الأمن يوقف 6 أشخاص والقضاء يأمر بإيداع شخصين من المعتدين الحبس المؤقت

أوقفت مصالح أمن ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، ستة أشخاص مشتبه فيهم في إحداث شغب وفوضى في محيط مقر محكمة عنابة الابتدائية، ومحاولة الاعتداء على رجال الأمن وموظفي المحكمة بالألعاب النارية والشماريخ، احتجاجا على الأمر بإيداع صديقهم رهن الحبس المؤقت، لتورطه في جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار”، أنه خلال تقديم أحد الموقوفين من طرف مصالح أمن ولاية عنابة أمام نيابة الجمهورية في محكمة عنابة، مساء الأربعاء المنصرم، وهي الجهة التي أمرت بتحويل ملفه للمحاكمة بنظام المثول الفوري، بعد استكمال إجراءات التحقيق الأمني والقضائي معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاكمته، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وفور أمر رئيس جلسة المحكمة الابتدائية بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت، تفاجأ عناصر الأمن العاملين في مقر المحكمة بمحاولة بعض الشباب اقتحام المحكمة، والاعتداء على رجال الأمن وموظفي المحكمة بالألعاب النارية والشماريخ، قبل أن يتم تطويق المكان وتدخل تعزيزات أمنية وتأمين مقر المحكمة.

ونجحت عناصر الشرطة في توقيف ستة أشخاص مشتبه في تورطهم بهذا الاعتداء الخطير، إلا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر مادية.

وبعد استكمال التحقيق الأمني مع الموقوفين، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في ملفهم، حيث تبين بأن أغلبهم قصّر دون سن ١٨، وقد تم الأمر بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، أحدهما قاصر.