عصابة مخدرات تزوّر الملفات القاعدية لشرائح الهاتف النقّال لتضليل الأمن

فصيلة الأبحاث للدرك في سوق أهراس تطيح بشبكة من 3 أشخاص

العملية تكللت بحجز أكثر من 16 شريحة وملف مزوّر

أطاحت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في ولاية سوق أهراس، بنشاط عصابة إجرامية منظمة مختصة في تزوير الملفات القاعدية لشرائح الهواتف النقالة، متكونة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة.

وتكللت عملية الدرك بحجز 16 شريحة خاصة بهواتف نقالة من مختلف المتعاملين للهاتف النقال، بالإضافة إلى ملفات قاعدية مزوّرة الهوية.

القضية تم اكتشافها بعد تحقيقات أمنية موسعة مع أشخاص تم توقيفهم، نهاية الأسبوع الفارط، في قضية مخدرات، كانوا يتعاملون بواسطة شرائح ملفاتها القاعدية مزوّرة من أجل إبعاد الشبهة عنهم والإفلات من المراقبة الأمنية.

وأفضت التحريات إلى الوصول لأصحاب هذه الجرائم وتوقيفهم وعرضهم على التحقيق بعد حجز عدة شرائح مزوّرة وملفات هي الأخرى مزوّرة الهوية، ليتم توسيع دائرة التحقيقات التي أسفرت عن توقيف أشخاص آخرين على صلة بالقضية.

وقد جرى تحويل الموقوفين برفقة المحجوزات على مقر الفصيلة لاستكمال التحقيق بعد إخطار الجهات القضائية.

وسيتم تقديم الموقوفين من أفراد العصابة للمثول أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا في محكمة سوق أهراس، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، من أجل النظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية.