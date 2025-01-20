عصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية محور لقاء شايب والمحافظة السامية للرقمنة

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الاثنين، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، مرفوقة بأعضاء من الوزارة.

يندرج هذا اللقاء في إطار العمل على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتسريع عملية الرقمنة على مستوى كافة القطاعات.

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان حول سبل تفعيل الآليات العملية لعصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية، لتكفلٍ أمثل بانشغالات وتطلعات الجالية الوطنية بالخارج.

كما تم استعراض، خلال هذا اللقاء، المشاريع التي تعتزم كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج تجسيدها، في إطار مساهمة دائرتها الوزارية في مخطط العمل الوطني، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على المدى القصير (2025-2026).

هذا، وأكد الجانبان على ضرورة العمل سويا وتنسيق الجهود المتبادلة ضمن خطة عمل مشتركة بغية تحقيق الأهداف المسطرة، والرامية لتحسين وعصرنة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة جاليتنا في المهجر.