عطال لن يلعب في بايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية فرنسية، بأن الدولي الجزائري، ومدافع نادي نيس، يوسف عطال، لن يلعب في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكانت العديد من التقارير الألمانية قد تحدثت نهاية الأسبوع الفارط، عن اهتمام جدي من العملاق البافاري، بخدمات مدافع الخضر، تحسبا لضمّه الصائفة الحالية.

غير أن صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، وصفت في تقرير لها أمس الخبر الذي تناقلته الصحافة الألمانية، بخصوص اهتمام البايرن بعطال، بـ “الخبر المغلوط”.

كما نقلت الصحيفة الفرنسية، تغريدة للفرانكو جزائري، نبيل جاليت. صحفي “ليكيب” الفرنسية، قال فيها: “يوسف عطال قريب من البقاء في نيس من الالتحاق ببايرن ميونخ (خبر مغلوط).

وأضاف الصحفي ذاته: “بقي له سنة في عقده، على أمل أن يعود إلى مستوياته الحقيقية”.

للإشارة فإن عطال، عانى من إصابات متكررة في الموسم المنقضي، واكتفى بالمشاركة في 24 مباراة فقط في جميع المنافسات مع نيس الفرنسي، معظمها كبديل، منها 17 في الليغ1.

Youcef Atal est plus proche de rester à Nice que de rejoindre le Bayern (fake news). Il lui reste un an de contrat pour espérer redevenir un joueur de football à temps plein… #Mercato

— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 26, 2023