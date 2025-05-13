عقد شراكة بين ” كناص”و بنك التنمية المحلية

وتم بهذه المناسبة الإطلاق الرسمي لعملية الدفع الالكتروني عبر البطاقة الدولية (visa card) لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين خارج الوطن. المنتسبين إلى المنظومة الوطنية للتقاعد.وذلك حتى يتسنى لهم تسديد اشتراكاتهم إزاء الضمان الاجتماعي.

حيث ومن خلال كلمة ألقاها المدير العام بهذه المناسبة أكد من خلالها أهمية هذه الشراكة كونها تمثل سابقة وطنية. وخطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التحول الرقمي ، والمبادرة التي اعتمدها لتحديث طرق دفع الاشتراكات لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر.

وذلك بالتنسيق مع شريكه المصرفي بنك التنمية المحلية ، من خلال دمج حل رقمي يتكيف مع المعايير الدولية. من خلال إنشاء نظام الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة CARD » VISA « والتي تظل الوسيلة الأكثر استخداما في مجال التبادلات النقدية في العالم.مما يسمح لهذه الفئة. بتسديد التزاماتهم و بكل سهولة.