عقيد متقاعد: “لو لم يمتلك قايد صالح أدلة دامغة لإدانة سعيد وطرطاق والتوفيق لما حبسهم”

أكد العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي الشريف، أن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، لو لم يمتلك أدلة دامغة لإدانة سعيد بوتفليقة، والجنرالين طرطاق والتوفيق لما قام بحبسهم.

وأورد اليوم الـأحد في تصريح لـ “النهار”، أن محاكمة رجال من الوزن الثقيل، كانوا هم من يحكمون الجزائر، انطلاقة جديدة للعدالة الجزائرية، وأنه لا احد فوق العدالة.

وأضاف “الفريق قايد صالح رجل مجاهد، محب لبلاده، ومعروف بتمسكه بالقوانين، ليس من شيمه الانتقام، ولا يقدم على أي خطوة اذا لم تكن له ادلة دامغة تدين الشخص المتهم”.

وأكد أن الجيش عازم أن يمشي قدما في تحقيق مطالب الشعب الجزائري.