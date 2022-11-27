علماء يعثرون على مومياوات بألسنة ذهبية!

عثر علماء آثار مصريون تابعون للمجلس الأعلى للآثار، على مقابر قديمة، ترجع لعصور مختلفة، وتحتوي على مومياوات ذات ألسنة ذهبية مما أثار التساؤلات.

وتم هذا الإكتشاف، في جبانة قويسنا الأثرية بمحافظة المنوفية، وذلك من طرف البعثة الأثرية المصرية.

وحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، نجح العلماء، خلال موسم الحفائر الحالي، في كشف امتداد لجبانة قويسنا الأثرية. والتي تضم مقابر أثرية ترجع لفترات زمنية مختلفة وتحتوي على عدد من المومياوات.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن البعثة عثرت أيضا على عدد من الرقائق الذهبية على هيئة ألسنة آدمية في فم بعض من المومياوات المكتشفة.

ويعتقد الخبراء أن “ألسنة المومياوات الحقيقية قد أزيلت أثناء التحنيط واستبدلت بالرقائق الذهبية. حتى يتمكن المتوفى من التحدث إلى الإله أوزوريس في الحياة الآخرة”، حسبهم.

كما تم العثور في المقابر على هياكل عظمية وبقايا توابيت خشبية على الهيئة الآدمية. وعدد من المسامير النحاسية المستخدمة في تلك التوابيت.