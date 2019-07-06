علي حمام: حافظوا على أبنائكم فالسدود ليست للسباحة ولكن للسياحة والثقافة

حذّر اليوم وزير الموارد المائية علي حمام خلال افتتاحه لليوم التحسيسي حول خطر السباحة في السدود، من مخاطر هذه الظاهرة،

التي تخلّف سنويا عشرات الضحايا مع انقضاء كل موسم اصطياف، مشيرا إلى تسجيل 97 حالة غرق خلال سنة 2018 فقط.

وقال علي حمام إنه لابد من حماية هذه السدود المنجزة ضد هذه الظاهرة، واستغلالها في السياحة والثقافة، وكذا منح التراخيص

بزراعة الأسماك بالأراضي المجاورة للسدود للأشخاص المعنيين بالعملية، كما دعا أيضا من أجل المحافظة على السدود، إلى زراعة الأشجار

بمحيطاتها، حيث تم غرس حسب الوزير مليون و300 ألف نبتة خلال سنة واحدة، كما أنه هناك 100 ألف شجرة،

سيتم غرسها في 2019 بمحيط سد تيزي وزو.



