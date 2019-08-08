عمار بلحيمر:” نحن لانؤثر على العدالة.. ونرفض المرحلة الانتقالية التأسيسية”

قال رئيس اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة عمار بلحيمر ، ان الهيئة ليس لديها الحق التدخل في عمل العدالة وتعليق على احكام على قضايا قيد التحقيق.

وأكد عمار بلحيمر، خلال ندوة صحفية لهيئة الحوار و الوساطة، ان هيئة الحوار ترفض المرحلة الانتقالية التأسيسية، وتطبيق النموذج الليبي وفق رؤية المرحلة الانتقالية التأسيسية.

ومن جهته، قال منسق هيئة الحوار كريم يونس، أنّه من حق الطلبة رفض آلية الحوار ، والجامعة بها عدة تيارات ولايمكن التعميم ومن حقهم التعبير عن آرائهم .

وأضاف كريم يونس، بالقول:” اننا ننتظر تفاعل ايجابي للسلطة مع مطالبنا التي تعبر عن راي غالبية الجزائريين.

واشار منسق الهيئة، هيئة الحوار لم تضع رزنامة زمنية محددة لتلبية المطالب المرفوعة.

وفيما يتعلق اجراءات التهدئة، قال كريم يونس :”نستعمل امكانيات وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء،

أضاف قائلا: “انا متفاءل باننا سنحصل على تلبية اجراءات التهدئة لكن يجب إعطاء الوقت” .