ثمّن مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر عمراني، تتويج فريقه بلقب كأس الجمهورية، أمس الخميس، على حساب شباب بلوزداد، بالرغم من أن السيدة الكأس لم تكن ضمن أهدافه.

وقال عمراني: “أي مدرب يتمنى أن يكون في مكاني.. بعد 5 أشهر فقط من قدومي حققنا الكأس، رغم أنني قدمت من أجل هدف البقاء الذي لم نضمه بعد. وربي يجيب غير الخير”.

وواصل مدرب الشلف، في تصريحات خص بها إذاعة الشلف الجهوية اليوم الجمعة: “لعبنا مباراة بمباراة في الكأس، واللاعبين آمنوا بقدراتهم بتوالي الأدوار”.

وختم عمراني: “أشكر اللاعبين على كل ما قدموه من تركيز وتضحية. كما أشكر الأنصار الذين تنقلوا بقوة إلى ملعب وهران وساندونا طيلة الـ 120 دقيقة.. وهذا هو هدفنا اسعاد سكان الشلف”.