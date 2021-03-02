عمراني: إستحداث 10 آلاف منصب بيداغوجي للشبه الطبيين.. وإجراء المسابقة يوم 13 مارس

كشف مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان،توفيق عمراني، عن إستحداث 10 آلاف منصب بيداغوجي للشبه الطبيين عن طريق المسابقة.

وأضاف عمراني في تصريح “لوأج”، أن المسابقة تخص ثلاثة إختصاصات للمساعدين الطبيين على مستوى جميع ولايات الوطن.

وأكد عمراني، أن المسابقة التي فتحها الوظيف العمومي للشبه الطبيين لذوي المستوى الدراسي السنة الثالثة ثانوي.

وتخص مساعد طبي عام، وعون مساعد في جراحة الأسنان وعون مساعد في رعاية الطفولة.

وأوضح عمراني، أن هذه العملية تدخل في إطار المخطط الذي سطرته الوزارة بعد فتح التسجيلات في الرابع فيفري المنصرم

واستقبلت الوزارة، أزيد من 240 ألف طلب ترشح، وتم تحديد غلق التسجيلات اليوم الثلاثاء بعد المصادقة على القوائم من طرف مديريات الصحة للولايات.

وأوضح عمراني، أنه يمكن للمترشحين الإطلاع على ملفاتهم عبر الارضية إذا حظيت بالقبول أولا.

كما يمكنهم في حالة الرفض توجيه طعن خلال 48 ساعة بعد نشر القائمة النهائية ترد عليهم مديرية الصحة.

ويمكن للمترشحين الذين تم قبولهم سحب استدعاءاتهم ونسخها يوم 8 مارس للسماح لهم بالمشاركة في المسابقة التي سيتم اجرائها يوم 13 مارس الجاري.

وأكد عمراني، أن هذا التكوين يدخل في إطار إستدراك النقص الذي تعاني منه مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن.

وكشف عمراني، أن الوزارة بصدد مساعدة وتشجيع مدارس التكوين شبه الطبي للقطاع الخاص على تنويع الاختصاصات.

وكذا إستحداث مناصب بيداغوجية للمساعدين في الصيدلة لفائدة الوكالات الخاصة ومرافقتها بترسانة قانونية قصد تعزيز الشراكة في هذا المجال بين القطاعين العمومي والخاص في مجال التكوين شبه طبي بكل اختصاصاته لامتصاص البطالة.