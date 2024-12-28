عمراني: “اللاعبون أرادوا الفوز وحُرمنا من ركلتي جزاء”

أشاد مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، بالرغبة في الفوز، التي أبان عنها لاعبوه، بمناسبة لقاء أمس الجمعة، أمام الضيف أولمبيك أقبو، بهدف يتيم، ضمن الجولة الـ 15 والأخيرة من البطولة المحترفة.

ونوّه عمراني، بشخصية لاعبيه خلال الندوة الصحفية قائلا: “اللاعبون أرادوا الفوز في اللقاء، في أصعب الظروف وفي الألم”.

كما أبرز مدرب الشباب بأن فريقه ضيّع فوزا كبيرا بسبب الأخطاء التحكيمية، مضيفا: “اللاعبون قدموا كل شيء، وكانوا متماسكين، وكنا قادرين على الفوز بأكثر من هدف، لأن هناك ضربتي جزاء لم يعلن عنهما الحكم”.

وختم عمراني، الذي واجه رفقة اللاعبين انتقاذات كبيرة. بسبب السداسية التي مُني بها الفريق في القاهرة، أمام الأهلي الأسبوع الماضي. في المنافسة القارية: “فوز صعب في الألم.. حقيقة كان أسبوعا صعبا بعد كل ما جرى في مواقع التواصل الاجتماعي.”