عمراني: “تأخر بعض اللاعبين في الالتحاق أثّر على تحضيراتنا”

أكد عبد القادر عمراني، مدرب وفاق سطيف، بأن التحاق بعض اللاعبين بشكل متأخر بتحضيرات الفريق للموسم الجديد، أخلط حساباته.

وتحدث عمراني، عن تربص فريقه بمدينة “عين الدراهم” التونسية، وقال: “بعد التربص الأول في العاصمة، التحقت بعض العناصر مؤخرا.. وهذا هو المشكل الوحيد الذي يواجهه أي مدرب، وجعلنا نضع عمل خاص للمتأخرين مقارنة بالذين تواجدوا في تربص العاصمة”.

وبالرغم من ذلك، إلا أن عمراني، لم يخف في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوفاق سطيف على “فيسبوك” اليوم السبت، رضاه على العمل المكثف الذي يخضع له اللاعبون في تونس.

وأضاف في هذا الصدد: في رابع يوم بعين الدراهم تدربنا في 8 مناسبات، بمعدل حصتين في اليوم، ومعدل التدريبات يصل إلى 3 ساعات ونص.. هناك أيضا اجتماعات مع اللاعبين، من أجل تسطير طريق العمل، وحتى يعرف كل واحد منه واجباته نحو الفريق”.