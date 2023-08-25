وفاق سطيف.. عمراني يبرمج حصتي فيديو للاعبين

برمج المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق وفاق سطيف، عبد القادر عمراني، حصتي فيديو للاعبين، أمس الخميس، في إطار التربص الجاري بعين الدراهم التونسية.

وكشفت إدارة الوفاق عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن عمراني، قام ببرمجة حصتي “فيديو” وتحليل فني صبيحة أمس.

مبرزة بأن الأولى خصصت لرباعي حراسة المرمى، مع مدرب الحراس إلياس بن حاحة، بينما كانت الثانية مخصصة للاعبين، مع المدرب عبد القادر عمراني.

للإشارة فإن تشكيلة الوفاق حطت الرحال بعين الدراهم التونسية، يوم الثلاثاء الماضي، في تربص سيستمر إلى غاية الـ 6 سبتمبر الداخل، تحضيرا للموسم الجديد، الذي سيدشنه الفريق بسفرية تقود إلى خنشلة لملاقاة الاتحاد المحلي.