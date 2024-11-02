عملاق “البريميرليغ” يعاين بوداوي تحسبا لضمه

دخل اللاعب الدولي الجزائري، ونجم وسط نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، دائرة اهتمامات نادٍ انجليزي، تحسبا لضمّه في فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع “سبورت أف أر” الفرنسي، بأن الأمر يتعلق بنادي أرسنال، الذي أبدى رغبة كبيرة في ضم لاعب “الخضر”، الذي تعرض مؤخرا لإصابة قد تحرمه من تربص نوفمبر الجاري.

كما أبرز المصدر نفسه، بأن مبعوثين من “الغانرز” عاينوا بوداوي، في لقاء الجولة الـ 3 من الليغ1. الذي فاز به نيس بنتيجة 4-2، أمام أونجي، وتألق يومها الدولي الجزائري. بتسجيله هدفا من رباعية ناديه.

غير أن الموقع الفرنسي، أوضح بأن مدرب نادي نيس، فرانك هايس، لن يفطر في خدمات لاعبه بسهولة. بالنظر إلى وزن بوداوي، في التشكيلة.

مبرزا في الأخير، إلى أن بعض العروض المغرية لا يمكن الصمود أمامها، إلا أن بوداوي. المرتبط بعقد مع نيس إلى صيف 2027، سيواصل على الأقل مع الفريق إلى نهاية الموسم الجاري.