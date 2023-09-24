عمورة أساسيا لأول مرة رفقة سانت جيلواز

قرر مدرب نادي سانت جيلواز البلجيكي، ألكسندر بليسين، إشراك لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، أساسيا اليوم الأحد، لأول مرة منذ التحاقه بالنادي الصائفة الماضية قادما من لوغانو السويسري.

وكشف الحساب الرسمي لنادي سانت جيلواز، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها بليسين، لمواجهة الجولة الـ 8 من الدوري البلجيكي، التي سيحل فيها الفريق ضيفا على سيركل بروج، والتي شهدت تواجد عمورة.

واكتفى عمورة منذ التحاقه بالنادي البلجيكي، بالمشاركة احتياطيا، ونجح في مشاركته الأخيرة، بتسجيل هدف في الدوري الأوروبي أمام تولوز، وهو ما جعل مدربه يقرر إشراكه أساسيا اليوم لأول مرة.