عمورة: “نريد الفوز على تنزانيا والسنغال”

أكد مهاجم الخضر، والمنضم حديثا إلى نادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، بأن المنتخب الوطني، يراهن على الفوز بمواجهتي تنزانيا والسنغال.

ومباشرة بعد حلوله ظهر اليوم الاثنين، بمطار هواري بومدين، تحسبا للدخول في تربص الخضر المقرر انطلاقه مساء اليوم بقسنطينة، قال عمورة: “جئنا لإسعاد الشعب.. نحن جاهزون ونريد الفوز باللقاءين.

وفي رده حول صعوبة المأمورية في ودية السنغال مقارنة بمواجهة تنزانيا المندرجة ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قال عمورة: “سنحضر للمباراة جيدا من أجل العودة بانتصار”

أما بخصوص توقيعه في سانت جيلواز البلجيكي، قادما من لوغانو السويسري، فعلق لاعب وفاق سطيف السابق قائلا: “الحمد لله .. أنا سعيد بهذا التوقيع وأراهن على تقديم الأفضل لفريقي وللمنتخب”.