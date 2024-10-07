عمورة يقود تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا”

تواجد المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، ضمن تشكيلة الجولة الـ 6 من الدوري الألماني “البوندسليغا”، حسبما أعلنته إدارة ناديه فولسبورغ.

ونشر الفريق الألماني، تشكيلة الأسبوع، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” اليوم الاثنين، والتي ضمّت لاعبين من فولسبورغ. ويتعلق الأمر بعمورة وجوناس ويند، صاحب “الثنائية” في مرمى بوخوم.

وخلال ذات اللقاء، الذي لعب أول أمس السبت. خطف عمورة الأنظار، بمستوياته الراقية، بقيادته ناديه لفوز بنتيجة 3-1، وكان وراء الثلاثية، بواقع تمريرتين حاسمتين وحصوله على ضربة جزاء.

للإشارة فإن مهاجم “الخضر” يتصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين في “البوندسليغا” بواقع 4 تمريرات حاسمة مناصفة مع نجم البايرن هاري كين، مقابل هدف وحيد، في 4 مشاركات.