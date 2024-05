عمورة ينافس على جائزة جديدة في بلجيكا

يواصل الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، حصد ثمار موسمه الاستثنائي رفقة ناديه سانت جيلواز البلجيكي، الذي سجله له 21 هدفا وصنع 6 آخرين إلى حد الآن.

ورشّح موقع “elevensports” البلجيكي، عمورة، للتنافس على جائزة أفضل هدف في الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

واختار المصدر ذاته، 10 أهداف للتنافس على الجائزة، من بينها هدف عمورة العالمي. في مرمى كلوب بروج، من مقصية برسم الجولة 13 من الدوري البلجيكي.

ودعت إدارة سانت جيلواز، من خلال تغريدة على حسابها عبر منصة “إكس” أنصار النادي إلى التصويت على عمورة. المتوّج مؤخرا بلقب “الأسد الذهبي” لأفضل لاعب عربي في بلجيكا.

Speedy Amoura is nominated for the goal of the season! 🚲🤯

🗳️ Vote for his goal via https://t.co/a40UhtGbGq ! pic.twitter.com/nhpRFOgum8

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 17, 2024