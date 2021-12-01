عنابة: توقيف 4 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عنابة، من توقيف أربعة أشخاص في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 36 و 42 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، مشتبه فيهم في حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

و حيازة أسلحة بيضاء محظورة ، مع حجز 10 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام و حوالي صفيحة من المخدرات.

في نفس السياق تمكنت ذات الفرقة في عملية منفصلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، مشتبه فيه في قضية حيازة و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.

وحيازة سلاح أبيض محظور مع حجز 3 صفائح من المخدرات، 32 قرص مهلوس إضافة إلى سلاح أبيض محظور(ساطور) .

للإشارة، فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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