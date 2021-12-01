عنابة: توقيف 4 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عنابة، من توقيف أربعة أشخاص في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية.
وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 36 و 42 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، مشتبه فيهم في حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.
و حيازة أسلحة بيضاء محظورة ، مع حجز 10 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام و حوالي صفيحة من المخدرات.
في نفس السياق تمكنت ذات الفرقة في عملية منفصلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، مشتبه فيه في قضية حيازة و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.
وحيازة سلاح أبيض محظور مع حجز 3 صفائح من المخدرات، 32 قرص مهلوس إضافة إلى سلاح أبيض محظور(ساطور) .
للإشارة، فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
عصابة تحاول اقتحام المحكمة لتحرير موقوف في عنابة!
كما أوقفت مصالح أمن ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، عصابة من ستة أشخاص مشتبه فيهم بإحداث شغب وفوضى بمحيط مقر محكمة عنابة الابتدائية.
ومحاولة الاعتداء على رجال الأمن وموظفي المحكمة بالألعاب النارية والشماريخ، احتجاجا على الأمر بإيداع صديقهم رهن الحبس المؤقت. لتورطه بجريمة يعاقب عليها القانون.
كما أوضحت مصادر مقربة لـ”النهار”، أن خلال تقديم أحد الموقوفين من طرف أمن عنابة أمام نيابة الجمهورية في محكمة عنابة. مساء الأربعاء المنصرم،
وهي الجهة التي أمرت بتحويل ملفه للمحاكمة بنظام المثول الفوري. بعد استكمال إجراءات التحقيق الأمني والقضائي معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاكمته.
وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وفور أمر رئيس جلسة المحكمة الابتدائية بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت.
تفاجأ عناصر الأمن العاملين في مقر المحكمة بمحاولة عصابة مكونة من بعض الشباب اقتحام المحكمة، والاعتداء على رجال الأمن وموظفي المحكمة بالألعاب النارية والشماريخ.
قبل أن يتم تطويق المكان وتدخل تعزيزات أمنية وتأمين مقر المحكمة.
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