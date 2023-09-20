عوار يتعافى ويسافر مع روما إلى مولدوفا

سجل الدولي الجزائري، حسام عوار، حضوره في سفرية ناديه روما الإيطالي، التي قادته اليوم الأربعاء، إلى مولدوفا، تحسبا لملاقاة نادي شيريف تيراسبول المحلي.

وكان عوار، قد تعرض لإصابة يوم الفاتح سبتمبر الجاري، في لقاء روما وميلان، ضمن الجولة الـ 3 من “السيري أ” وهي الإصابة التي حرمته من التواجد، في تربص الخضر الأخير.

وعاد لاعب الخضر، إلى أجواء التدريبات منذ أزيد من أسبوع، وكان مرشحا للعودة إلى المنافسة في لقاء الجولة الـ 4، أمام إمبولي، الذي لعب يوم 17 سبتمبر الجاري، إلا أن مورينيو، أعفاه في آخر لحظة بعدما عاودته الآلام.

للإشارة فإن روما سيواجه غدا الخميس، نادي شيريف تيراسبول المولدوفي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة الدوري الأوروبي.