عوار يعود إلى التشكيلة الأساسية لنادي روما

سجل الدولي الجزائري، حسام عوار، عودته إلى التشكيلة الأساسية لناديه روما الإيطالي، بمناسبة مباراة اليوم الأحد، المرتقبة أمام الضيف ليتشي، بقيادة الدولي الآخر، أحمد توبة.

وأعلن مورينيو، عن تشكيلته التي اختارها للمواجهة المندرجة ضمن الجولة 11 من “السيري أ” والتي عرفت عودة عوار للمشاركة.

وكان لاعب الخضر، قد اكتفى في آخر مباراة لنادي العاصمة الإيطالية. بالمشاركة بديلا في آخر 6 دقائق في قمة الجولة الـ 10، التي سقط فيها روما بهدف يتيم أمام انتر ميلان.

وفي المقابل، غاب أحمد توبة، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب نادي ليتشي، روبيرتو دافيرسا، لمواجهة اليوم أمام المضيف روما.