عودة أول فوج للحجاج الجزائريين اليوم الثلاثاء

يعود أول فوج للحجاج الجزائريين، اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج لهذا الموسم في ظروف جيدة وتأطير محكم سهرت عليه البعثة الجزائرية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وبفضل ذلك، تمكنت الجزائر وللمرة الثانية على التوالي، من الحصول على الجائزة الذهبية “لبيتم”. التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية للمؤسسات والجهات التي تقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمان.

وفي حفل الحج الختامي لموسم 1446هـ/2025م، تسلم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بصفته رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر. هذه الجائزة في فئة مكاتب الحجاج الكبرى في مجال تأطير عملية الحج من قبل وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة.

كما أكد بلمهدي أن هذا التتويج يعد ثمرة للعمل الجماعي والتنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية، داخل الوطن وخارجه. ونوه بالدعم المتواصل الذي يحظى به مكتب شؤون حجاج الجزائر من السلطات العليا في البلاد. التي جندت كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لخدمة الحجاج على أكمل وجه، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وكان أول فوج للحجاج الجزائريين قد غادر إلى البقاع المقدسة في العاشر من ماي الفارط، حيث وجه رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، رسالة إلى الحجاج الميامين دعاهم فيها إلى أن يكونوا خير سفراء للجزائر في بيت الله الحرام، لتتوالى بعدها رحلات الحجاج عبر 12 مطارا بمختلف مناطق الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور