عودة  الـ confinement في هذه الحالات  

قرر الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على الولايات الـ23 المعنية. وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من الأربعاء المقبل مع الإبقاء على التدابير الوقائية الأخرى.

وأوضح بيان الوزارة الأولى ان الحكومة قررت تمديد منع الاجتماعات العائلية خاصة حفلات الزواج والختان. مع بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به. وكذا الإبقاء على الإجراءات المطبقة في الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية.

والولايات التي مسها قرار رفع الحجر هي أم البواقي، باتنة, بجاية، بشار، البويرة، تبسة، تيزي وزو. وأيضا الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، النعامة، وعين تموشنت. حيث كان يطبق من الساعة 23:00 ليلا إلى غاية الساعة 05:00 من صباح اليوم الموالي.

وأضاف بيان الحكومة أن قرار رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني جاء بعد تراجع عدد الإصابات هذه الأيام الأخيرة. ولا يعني أن الخطر قد ولى نهائيا لذا وجب الحذر واليقظة.

وفي الحالات التالية يمكن أن يرفض الحجر الصحي على المواطنين من جديد:

في حال إرتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

عدم التقيد بالحذر واليقظة.

عدم إحترام البروتوكول الصحي وتجاهله في الاماكن العمومية.

إقامة الاجتماعات العائلية خاصة حفلات الزواج والختان.

عزوف المواطنين من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

هذا وتدخل هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية. وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية.

كما جدد الحكومة دعوتها للمواطنين غير الملقحين إلى المشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر التراب الوطني. ومن جهة أخرى ذكرت الحكومة إلى ان رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني جاء بعد تراجع عدد الإصابات هذه الأيام الأخيرة. ولا يعني أن الخطر قد ولى نهائيا لذا وجب الحذر واليقظة.