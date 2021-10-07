عودة الميترو للخدمة.. اقبال كبير وسط اجراءات وقائية صارمة

إستأنف، اليوم الخميس، نشاط ميترو الجزائر، اليوم الخميس، وسط اجراءات وقائية احترازية للحد من تفشي وباء كورونا. وكانت أول رحلة في حدود الساعة السادسة صباحا، بعد توفقه لمدة 18 شهرا بسبب الفيروس.

وشهد اليوم الأول، من عودة الميترو للخدمة، اقبال كبير من المواطنين الذين تنفسوا صعداء، لما تسهل عليهم هذه الوسيلة من التنقل. ومن جهتها، كانت المؤسسة المعنية، قد أعلنت عن زيادة عدد القاطرات ورفع وتيرة التناوب لتفادي الاكتظاظ بظل الأزمة الصحية.

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وكشف، من جانبه، وزير النقل، عيسى بكاي، أن وسيلة النقل بـ “الميترو” ستعود، بتسيير شركة وطنية.

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