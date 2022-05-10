عين تموشنت: الإطاحة بـ 5 أشخاص ضمن شبكة ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات

تمكنت عناصر امن دائرة المالح التابعة لأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك جمعية أشرار تنشط ضمن شبكة مختصة في المتاجرة و الترويج للأقراص المهلوسة و المخدرات.

حيث مكنت العملية من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و40 سنة. تم الإيقاع بهم بإذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت أين تم حيازة كمية من الأقراص المهلوسة. وكذا كمية من المخدرات بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. أين صدر في حقهم أمر إيداع.

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الاطاحة بشبكة اجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات الصلبة والكيف المعالج.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم خلال العملية حجز 10 كلغ و60 غ من الكوكايبن. بالإضافة كذلك إلى 72 كلغ من الكيف المعالج. ومبلغ 97.9 مليون من عائدات الترويج.

كما تم حجز و6 مركبات مع توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و45 سنة مسبوقين قضائيا. من بينهم المدعو “ڨنفودة” رئيس وداد مستغانم ومساهم بفريق مولودية وهران.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة شبكة إبرام صفقة متاجرة بالمخدرات الصلبة على مستوى شرق الولاية. كما أسفرت التحريات الموسعة إلى تحديد المكان وتوقيف 3 أشخاص على متن مركبتين من نوع رونو 19 وكليو جيل 3،و أفضت عملية تفتيشها إلى ضبط 10 طرود بوزن 10 كلغ كوكايين مخبأة بخزان الوقود.

واستكمالا للتحقيقات تم ضبط كمية 72 كلغ كيف و60 غ كوكايبن بمسكن مشتبه به اخر. وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بمداهمته تم العثور بمساكن متورطين آخرين بعد تمديد الاختصاص لولاية مجاورة على مبلغ 97.9 مليون سنتيم، 4 مركبات من نوع فولزفاقن، كيا، بيكانتو وايبيزا وهواتف نقالة.

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الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية. مختصة في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال.

كما أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص من أفراد الشبكة الإجرامية وحجز أكثر من 9 كلغ ومبلغ يفوق 27.4 مليون سنتيم. ومركبات كانت تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم.

وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بإبرام صفقة بيع وشراء.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف شخصين من أفراد الشبكة على متن مركبتين. كما كانا بصدد إبرام صفقة بيع، حيث وبعد إخضاعهما للتفتيش عثر بداخلها على كمية المخدرات.

واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة ومكان تواجدهم. وبعد اخذ اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بالتفتيش تم توقيف باقي أفراد الشبكة وحجز مركبيتن.