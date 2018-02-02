غاشي: “قرار إضراب الشبه الطبي يتحدد غدا”

أكد رئيس النقابة الوطنية للشبة الطبي، الوناس غاشي، أنه سيتم عقد مجلس وطني طارئ غدا السبت.

وقال غاشي في اتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين” اليوم، أن المجلس سيحدد موقفه من قرار شن إضراب يوم الإثنين المقبل من عدمه.

كما أضاف المتحدث أن المجلس سيقيّم المحضر الوزاري لقطاع الصحة الذي تسلمته النقابة الأربعاء الماضي خلال إجتماعهم.

وكذا مدى تجاوب مصالح الوزير حسبلاوي للائحة المطالب المرفوعة المهنية منها والاجتماعية.

وكانت قد أعلنت نقابة الشبه الطبي عن شن إضراب وطني يوم 5 فيفري للضغط على مصالح وزارة الصحة للتكفل بمطالبهم.