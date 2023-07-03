غزال يتدرب بعيدا عن المجموعة في تحضيرات بيشكتاش

يبدو بأن الدولي الجزائري، رشيد غزال، لم يتخلص بعد من الإصابة التي تعرض لها شهر أفريل الماضي، والتي حرمته من آخر 6 لقاءات لناديه بيشكتاش في الدوري التركي.

وكشف موقع ” iha” التركي، بأن بيشكتاش، خاض اليوم الاثنين، ثاني حصصه التدريبية تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

كما أوضح ذات المصدر، بأن لاعب الخضر، رشيد غزال، تدرب بشكل منفرد وبعيدا عن المجموعة، وهو ما يؤكد عدم تعافيه نهائيا من الإصابة التي يعاني منها.

وللإشارة فإن خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، عانى من مشاكل صحية متعددة في الموسم الماضي، جعلته يكتفي بالمشاركة في 11 مباراة فقط مع بيشكتاش، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى.