غزال يستهدف بلوغ 50 مباراة الموسم القادم

يراهن الدولي الجزائري، رشيد غزال، على بعث مشواره مع ناديه بيشكتاش، خلال الموسم المقبل من “السوبر ليغا” التركية، حسبما أكدته تقارير صحفية تركية.

وكشف موقع “فناتيك” التركي، اليوم الثلاثاء، بأن غزال. وبعد عودته إلى تحضيرات بيشكتاش للموسم الجديد 2023-2024، عازم على تعويض ما فاته في الموسم المنقضي.

مشيرا إلى أن الدولي الجزائري. يستهدف المشاركة في 50 مباراة مع ناديه خلال الموسم المقبل.

وعانى لاعب الخضر، من إصابات متعددة الموسم الماضي، حرمته من المشاركة بانتظام مع بيشكتاش، حيث اكتفى بلعب 11 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى.