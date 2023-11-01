غزال يصاب مجددا وعودته إلى الخضر تتأجل

أعلنت إدارة بيشكتاش التركي، عن تعرض لاعبها الدولي الجزائري، رشيد غزال، لإصابة ستبعده عن الميادين لفترة طويلة، وهو ما يسقطه تلقائيا من مخططات الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل أيام عن انطلاق تربص نوفمبر الجاري.

وكشف النادي التركي في بيان عبر منصة “إكس” أمس الثلاثاء، بأن غزال. الذي غادر مباراة الجولة الفارطة أمام غازي عنتاب، في الدقيقة الـ 20، متأثرا بآلام على مستوى الفخذ، أجرى فحوصات معقبة بمستشفى “Acıbadem Altunizade”

مبرزا بأن الفحوصات لم تكن مطمئنة، بعدما أظهرت بأن لاعب الخضر، يعاني من مشاكل عضلية في الجهة الداخلية للفخذ اليسرى.

ولم يكشف النادي التركي، مدة غياب لاعب الخضر. عن المنافسة مكتفيا بالتأكيد بأن غزال، باشر رحلة العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي لبيشكتاش.

للإشارة فإن غزال، اكتفى بالمشاركة في 10 لقاءات فقط هذا الموسم مع بيشكتاش. بسبب مشاكله الصحية وكثرة إصاباته، التي حرمته من معظم لقاءات النادي الموسم الفارط أيضا، حينما شارك في 11 مباراة فقط.

وعليه فإن عودة غزال إلى المنتخب الوطني تأجلت رسميا بسبب الإصابات المتكررة. وهو الغائب عن مخططات بلماضي، منذ تربص جوان 2022، الذي تخللته مواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات “كان 2023” ولقاء ودي أمام إيران.