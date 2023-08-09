غزال يغيب عن سفرية بيشكتاش إلى أذربيجان

غاب الدولي الجزائري، رشيد غزال، عن سفرية ناديه بيشكتاش التركي، التي شدّت الرحال صبيحة اليوم الأربعاء، نحو العاصمة الأذربيجانية “باكو”.

ويرتقب أن يلاقي بيشكتاش، نادي نيفتشي باكو الأذربيجاني، غدا الخميس، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثالث، المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وهي المباراة التي سيغيب عنها غزال.

وأكد موقع “هابر تورك” بأن لاعب الخضر، غاب عن سفرية ناديه بسبب الإصابة التي تلقاها خلال التدريبات قبل أسبوعين من الآن، والتي حرمته من اللقاء المزدوج أمام تيرانا الألبانيا، في الدور التصفوي الثاني من ثالث المنافسات الأوروبية.

وللإشارة فإن غزال، عانى من مشاكل صحية كثيرة في الموسم الفارط، جعلته يكتفي بالمشاركة في 11 مباراة بجميع المنافسات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى.