غشة يقترب من تجربة جديدة في تونس

اقترب اللاعب السابق لوفاق سطيف، والناشط حاليا في نادي أنطاليا سبور التركي، حسام الدين غشة، من خوض تجربة جديدة في مشواره الكروي، ستقوده إلى الدوري التونسي.

وكشفت تقارير صحفية تونسية صادرة اليوم الأربعاء، بأن غشة، منح موافقته النهائية لنادي الترجي التونسي، من أجل حمل ألوان الفريق.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن لاعب الوفاق السابق، مرتقب اليوم الأربعاء، بتونس من أجل ترسيم التحاقه بنادي “باب السويقة”.

وللإشارة فإن أنطاليا وافق على رحيل غشة الصيف الجاري، بسبب عدم اقتناعه بمستوياته، واشترط النادي التركي قرابة 5 ملايير سنتيم لتسريح اللاعب، ممثل في مستحقاته العالقة بقيمة 50 ألف أورو (حوالي مليار سنتيم و200 ألف أورو (حوالي 4 ملايير سنتيم) قيمة بيع عقده.