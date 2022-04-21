غلق مؤقت للطريق بين الجزائر و بومرداس
أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، اليوم الخميس،عن غلق مؤقت للطريق الرابط بين الجزائر وبومرداس، على مستوى المنطقة الصناعية رغاية بسبب الأشغال.
وجاء في بيان لولاية الجزائر، أنه سيتم ليلة اليوم الخميس 21 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر ليلا، تحويل وغلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي -الطريق الوطني رقم 61- بين الجزائر وبومرداس على مستوى المنطقة الصناعية رغاية،
وهذا لأشغال وضع الدعائم الحديدية للجسر الجديد، إلى غاية يوم الجمعة 22 أفريل 2022 على الساعة الثامنة صباحا.
وعليه حركة المرور تحول في الاتجاهين على المحاور المجاورة للمنطقة الصناعية الرغاية، والرطيقين الولائيين 122، 121، بالنسبة للقادمين من :
بومرداس الجزائر على مستوى مدخل المنطقة الصناعية رغاية الطريقين الولائيين 122، 121، تم الالتحاق بمحول تقاطع الطريقين الاجتنابي الجنوبي، الطريقين الوطني رقم 61 ، والولائي رقم 121 نحو الجزائر.
بالمقابل الجزائر بومرداس، بداية من محول تقاطع الطريقين الاجتنابي الجنوبي الطريق الوطني رقم 61، والولائي رقم 121 مدخل المنطقة الصناعية الرويبة،
تم الطريق الولائي رقم 122، تم الالتحاق بالمحول مخرج المنطقة الصناعية رغاية نحو بومرداس.
كما طالبت من مستعملي الطريق، استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.
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بومرداس: حجز أكثر من 16 ألف لتر من زيت المائدة وتوقيف 10 أشخاص
كما حجزت مصالح الدرك الوطني كتيبة بودواو ولاية بومرداس،و مديرية التجارة، كميات معتبرة من زيت المائدة، مع توقيف 10 أشخاص.
وفي عملية نوعية مشتركة بين مصالح الدرك الوطني كتيبة بودواو ولاية بومرداس ومديرية التجارة، تم حجز اكثر من 16.900 الف لتر من زيت المائدة.
كما تم توقيف 10 اشخاص وتقديمهم امام وكيل الجمهورية بمحكمة بودواو، من بينهم شخصين ينحدرون من واد السمار،اين يتواجد سوق الجملة وهي الرؤس المدبرة.
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كما تمكنت فرقة البحث والتدحل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس، من الاطاحة بجماعة أشرار، وحجز أسلحة بيضاء وبندقية مضخية.
وفي هذا السياق أفاد بيان لأمن الولاية،أن العملية مكنت من إحباط نشاط جمعية أشرار متكونة من شخصين مسبوقين قضائيا.تتراوح اعمارهما من 28 الى 38 سنة، ينحذران من اقليم الولاية.
كما تم صبط بحوزتها بندقية مضخية مع 7 خراطيش، عيار 12 ملم يحوز عليها أحد المشتبهين بدون رخصة.
بالاضافة الى أسلحة بيضاء تتمثل في ساطور، سيف كبير، عصى حديدية وسكاكين. مع حجز كمية من المخدرات تقدر ب 1.02 غ. هواتف نقالة ومبلغ مالي 15500 دج.
هذا وبعد استكمال الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما امام الجهات القضائية المختصة قانونا.