غلق مؤقت للطريق بين الجزائر و بومرداس

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، اليوم الخميس،عن غلق مؤقت للطريق الرابط بين الجزائر وبومرداس، على مستوى المنطقة الصناعية رغاية بسبب الأشغال.

وجاء في بيان لولاية الجزائر، أنه سيتم ليلة اليوم الخميس 21 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر ليلا، تحويل وغلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي -الطريق الوطني رقم 61- بين الجزائر وبومرداس على مستوى المنطقة الصناعية رغاية،

وهذا لأشغال وضع الدعائم الحديدية للجسر الجديد، إلى غاية يوم الجمعة 22 أفريل 2022 على الساعة الثامنة صباحا.

وعليه حركة المرور تحول في الاتجاهين على المحاور المجاورة للمنطقة الصناعية الرغاية، والرطيقين الولائيين 122، 121، بالنسبة للقادمين من :

بومرداس الجزائر على مستوى مدخل المنطقة الصناعية رغاية الطريقين الولائيين 122، 121، تم الالتحاق بمحول تقاطع الطريقين الاجتنابي الجنوبي، الطريقين الوطني رقم 61 ، والولائي رقم 121 نحو الجزائر.

بالمقابل الجزائر بومرداس، بداية من محول تقاطع الطريقين الاجتنابي الجنوبي الطريق الوطني رقم 61، والولائي رقم 121 مدخل المنطقة الصناعية الرويبة،

تم الطريق الولائي رقم 122، تم الالتحاق بالمحول مخرج المنطقة الصناعية رغاية نحو بومرداس.

كما طالبت من مستعملي الطريق، استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.

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